Zeedijk verkeersvrij tussen 11 en 20 uur Mathias Mariën

01 juli 2019

15u19 0 Knokke-Heist In Knokke-Heist is de zeedijk van dinsdag 2 juli tot en met maandag 9 september grotendeels afgesloten voor het verkeer.

De dijk is dan elke dag verkeersvrij tussen 11 en 20 uur. Enkel de houders van een toegangsbadge kunnen via de slagbomen de zeedijk oprijden om te laden en lossen. Je kan een toegangsbadge en sticker aanvragen via het e-loket van de gemeente Knokke-Heist (Slagbomen: toegangsbadge) of http://www.knokke-heist.be/mobiliteit-en-wegenwerken/slagbomen-toegangsbadge De zeedijk is niet afgesloten op maandag 1 juli, woensdag 31 juli, donderdag 1 augustus, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september.