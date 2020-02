ZAP-party in ‘t Verzet ten voordele van vzw Vriendtjes tegen Kanker Mathias Mariën

24 februari 2020

13u06 0 Knokke-Heist Op vrijdag 28 februari vanaf 20.30 uur organiseren de vrijwilligers van Jeugdclub ‘Verzet samen met Jeugdraad Knokke-Heist de derde editie van de ZAP- PARTY.

Tijdens dit feestje kunnen bezoekers beslissen welke muziek de DJ moet draaien. Feestgangers krijgen de keuze tussen twee nummers waarop ze kunnen stemmen door in het groene of rode vak te staan. Een avond vol muziek en plezier wordt gegarandeerd. Deze editie wordt de nacht weg gedanst ten voordele van VZW Vriendtjes Tegen Kanker. Deze organisatie verwerft fondsen voor onderzoek omtrent eierstokkanker. De jeugdclub en de jeugdraad geven een steuntje in de rug door de winst aan het goede doel te schenken. De toegang is gratis.