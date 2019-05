Zaakvoerder van restaurant Bello op Zeedijk krijgt 33.600 euro boete voor zwartwerk Siebe De Voogt

22 mei 2019

13u20 0 Knokke-Heist De zaakvoerder van het Italiaanse restaurant Bello in Heist-aan-Zee heeft een geldboete van 33.600 euro gekregen voor zwartwerk. Acht werknemers van Hussein E. waren niet correct aangegeven en zes personeelsleden kregen hun loon te laat uitbetaald.

De feiten kwamen aan het licht tijdens een controle op 6 januari vorig jaar. De sociale inspectie viel tijdens de avondservice de zaak op de Zeedijk binnen en trof één werknemer aan die er naar eigen zeggen diezelfde dag was beginnen werken. De man was niet correct aangegeven en verder onderzoek bracht aan het licht dat nog zeven andere personeelsleden van het restaurant in dezelfde situatie verkeerden. Van zeven werknemers bleek het loon ook te laat te zijn uitbetaald. Hussein E. kwam niet opdagen voor zijn proces. Hij liep in het verleden al 23 veroordelingen op voor onder meer valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en tal van faillissementsmisdrijven.