Youtuber uit Knokke spot met corona-maatregelen en gaat surfen en skateboarden met vrienden: "De oplossing is erger dan het probleem!"

29 maart 2020

17u08 374 Knokke-Heist Een YouTuber uit Knokke haalt zich de woede van zijn volgers op de hals. Benoit Van de Geuchte postte een video van twintig minuten waarin hij doodleuk gaat surfen in zee en met vrienden afspreekt om te skateboarden. “Er gaan straks nog meer mensen dood aan zelfmoord”, verdedigt hij zijn gedrag in zijn video.

In zijn video verklaart de populaire YouTuber zijn gedrag: “Ik zie mensen maar sporten en toch hoor ik overal ‘Blijf in uw kot’. En ik snap het wel, dit is de beste kans om niet besmet te geraken. Maar soms is de oplossing erger dan het probleem zelf. Het is supererg dat er zoveel mensen sterven, maar er sterven straks nog meer mensen aan iets anders: zelfmoorden of depressie. Zoveel mensen gaan zich straks ongelukkig voelen. Dit is niet de bedoeling. Ik voel mezelf achteruitgaan omdat ik al zolang niet meer in de zee ben gegaan. Dat maakt net gelukshormoon in mijn lichaam vrij. Het is niet de bedoeling dat ik dat niet doe."

En dus trok de YouTuber doodleuk naar het strand van Knokke om daar veertig minuten met een surfplank in zee te gaan. Even later zit hij met vrienden op de crossmotor en gaat hij met nog meer vrienden skateboarden. “Anderhalve meter afstand houden", hoor je hem wel zeggen nadat een politiewagen passeert, maar niet ingrijpt. Afspreken met vrienden is evenwel niet toegelaten. Een essentiële verplaatsing is dat immers niet. Zijn volgers zijn het alvast lang niet allemaal eens met de jongeman uit Knokke-Heist. De reacties liegen er niet om: “Je riskeert een boete van 400 euro”, “Waar is uw verstand, kerel?” of “Je hebt een voorbeeldfunctie”. Een van die volgers heeft alvast een tip voor de vlogger: “Blijf nu eens binnen, net als iedereen.”

De vlogger reageerde intussen al op zijn Instagram-pagina: “Deze video is opgenomen voor de nieuwste maatregelen zijn uitgevaardigd”, zegt hij. “Ik volg die maatregelen allemaal.”

