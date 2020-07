World Press Photo nog tot 2 augustus in tuin Cultuurcentrum Scharpoord Mathias Mariën

17 juli 2020

11u02 0 Knokke-Heist Deze week vond de Belgische première plaats van de befaamde fototentoonstelling World Press Photo. De winnende beelden hangen dit jaar niet binnen maar buiten. Op die manier kan iedereen met de nodige inachtneming van de voorzorgsmaatregelen een kijkje nemen naar dit indrukwekkende jaaroverzicht. De tentoonstelling is nog tot en met 2 augustus gratis te bezichtigen in de tuin van Cultuurcentrum Scharpoord.

De World Press Photo van het jaar gaat dit jaar naar de foto Straight Voice van de Japanse fotograaf Yasuyoshi Chiba. De fotograaf werkt voor het Franse Agence France-Presse (AFP) in Kenia. Deze foto laat een jongeman zien die tijdens een protest een gedicht voordraagt. De demonstrant wordt belicht door omringende telefoons. De foto is genomen in Khartoum, Soedan, op 19 juni 2019.

De Brusselse fotojournalist Alain Schroeder won dit jaar twee prijzen in de categorie Natuur. De reportage die hij de afgelopen jaren maakte van de met uitroeiing bedreigde orang-oetans op het Indonesische eiland Sumatra zorgde voor een eerste prijs in de categorie Nature Single en Stories.