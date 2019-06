World Press Photo 2019 exclusief te zien in Cultuurcentrum Knokke-Heist Mathias Mariën

05 juni 2019

09u44 0 Knokke-Heist Vanaf zaterdag 8 juni is de reizende expo van World Press Photo 2019 in België in première te zien in Cultuurcentrum Knokke-Heist. Deze prestigieuze fotografiewedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting World Press Photo. Het doel is de uitwisseling van kennis aan te moedigen en de verhalen van persfotografen aan een groot publiek te laten zien.

Niet minder dan 4.738 persfotografen uit 129 landen namen met 78.801 foto’s deel aan de competitie. Dit jaar vielen 43 fotografen uit 25 landen in de prijzen waaronder 32% vrouwen. Een opmerkelijke stijging ten opzichte van vorig jaar (12% vrouwen), wat alleen maar bejubeld wordt. De foto’s houden wereldwijd halt in 100 steden en trekken maar liefst 4 miljoen bezoekers aan. In België is de tentoonstelling enkel in Cultuurcentrum Knokke-Heist te bezichtigen.

De prijs voor ‘Foto van het Jaar’, de belangrijkste titel van deze wedstrijd, ging naar de foto van Amerikaans fotograaf John Moore. Het winnend beeld van het huilend Hondurees meisje werd op 12 juni 2018 aan de grens tussen Mexico en de VS geklikt.

Vanaf zaterdag 8 juni tot en met zondag 30 juni kunnen fotoliefhebbers alle winnaars bekijken. De World Press Photo Exhibition is dagelijks gratis te bezichtigen van 10 tot 19 uur in het Cultuurcentrum Scharpoord, Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist.