Woppie de kangoeroe geeft kinderen een antwoord op alle moeilijke coronavragen Mathias Mariën

06 april 2020

12u47 2 Knokke-Heist In samenwerking met Cédric Vanderswalm, de jonge Knokke-Heistse auteur-illustrator van het kinderboek Woppie de kangoeroe, zorgt de bib van Knokke-Heist voor een origineel interactief project om jonge kinderen doorheen deze moeilijke coronatijd te helpen.

“Heel wat kleuters zijn immers in de war. Ze kunnen niet naar school en mogen niet naar de speeltuin om met vriendjes te spelen”, klinkt de uitleg. Zit ook jouw zoontje of dochter verveeld met een paar prangende vragen over de nare gevolgen dat dit coranavirus met zich meebrengt? Dan verlossen Woppie en zijn vrienden je kinderen graag van al dit gepieker.

Hoe?

Post via deze link twee vragen aan de slimme kangoeroe en dan zoekt hij een verlossend antwoord op de vraag waarmee jouw kind momenteel worstelt. Op de website, Facebook- en Instagrampagina van de bib komen vervolgens antwoorden.