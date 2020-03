Woonzorgcentrum installeert ‘drive-in videotelefooncel’ om bewoners in contact te houden met familie Mathias Mariën

25 maart 2020

14u51 0 Knokke-Heist In deze moeilijke tijden waarbij ouderen noodgedwongen van hun familie moeten worden afgezonderd zocht het WZC Noordhinder uit Knokke-Heist naar een manier om hun residenten toch de mogelijkheid te bieden om in contact te blijven met hun kinderen en kleinkinderen.

Allemaal kennen we applicaties als Skype of messenger, maar voor bejaarden zijn deze moeilijk bruikbaar, zeker als daarvoor tablets, of smartphones moeten worden gebruikt die werken met touchscreen technologie. DPTechnics ontwikkelde daarom in slechts enkele dagen een eenvoudig te bedienen drive-in / sit-in video telefooncel. De bewoners van het woonzorgcentrum kunnen zo opnieuw in nauw contact staan met hun naasten.