WONEN AAN DE KUST?

Gesponsorde inhoud

25 maart 2020

08u55 0 Knokke-Heist Duinenwater Knokke is niet zomaar een nieuwe verkaveling. Het is een woon- en recreatiesite met een doordacht masterplan aan de basis. Hier groeit een nieuw stukje Knokke waar beleving en natuur centraal staan. Een klein paradijs, op een boogscheut van het bruisende centrum.

Knokke op eerste plaats voor tweede verblijf

De kust is met voorsprong de tweedeverblijfsbestemming van de Belg. En Knokke-Heist spant de kroon. Dat verwondert Wouter Iliano, verkoopsdirecteur van Duinenwater-ontwikkelaar Triple Living niet: “Het blijft toch een kustgemeente met een grote allure en een zeer trouw publiek, dat er komt om te genieten van de exclusieve boetieks, uitgelezen restaurants ... kortom van de fijnere dingen van het leven.”

Van dijk naar levenskwaliteit

De Belgische kust is volgebouwd. Steeds meer kustontwikkelaars kiezen dan ook voor locaties die iets verderaf liggen en focussen daarbij duidelijk meer op een totaalpakket, gericht op gezinnen en families. Zo ook Duinenwater: “We hebben ingezet op natuur, rust en faciliteiten”, licht Wouter Iliano toe. “De appartementen liggen aan het Duinenwatermeer, in een uitgestrekt groendomein met onder meer een overdekt zwembad, watersportclub, restaurants en winkels. De site ligt bovendien op wandelafstand van het centrum van Knokke en vlakbij het strand. Die combinatie is heel aantrekkelijk voor rustzoekers, families en levensgenieters. En voor golfliefhebbers, want ook het nieuwe golfterrein met golfhotel komt hier te liggen.”

Doordachte architectuur

Wie denkt aan Knokke, denkt aan het Zoute met de witte villa’s met rode pannendaken, erkers, houtvakwerk en dakkapellen. Die typische Knokse architectuur is te danken aan Joseph Stübben, een Duits urbanist-architect die begin vorige eeuw Knokke-Zoute en Duinbergen vormgaf. In Duinenwater komt zijn visie weer tot leven, in een buurt waar groen en leefbaarheid centraal staan, met gebouwen die de charme van weleer combineren met hedendaagse luxe. Zo ook Meerzicht, het laatste Duinenwaterproject met frontaal meerzicht. De hellende daken, de houten ramen, de witgeschilderde gevels, vele houtelementen en overdekte terrassen geven het gebouw een intieme grandeur. Een indrukwekkende binnentuin vormt een vorstelijke entree. Want, zoals Bart Chielens van Arcas-architecten het stelt: “Een prominente locatie verdient een prominent gebouw.”

