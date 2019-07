Winkeldieven gaan aan de haal met werkmateriaal uit Hubo, maar kunnen kort nadien worden opgepakt Siebe De Voogt

14 juli 2019

11u30 4 Knokke-Heist In de Hubo in Knokke-Heist zijn twee winkeldieven zaterdagnamiddag gaan lopen met werkmateriaal. Ze konden kort nadien worden ingerekend.

De lokale politie Damme/Knokke-Heist was na de diefstal snel ter plaatse en kon de dieven in de buurt van de Natiënlaan inrekenen. De twee Polen van 23 en 28 jaar oud bleken naast het werkmateriaal ook gestolen scheermesjes op zak te hebben. Bovendien konden ze gelinkt worden aan een poging tot diefstal eerder op de dag in Aalter. In een winkel probeerden ze daar aan de haal te gaan met enkele flessen drank. Ze slaagden echter niet in hun opzet en verlegden hun werkterrein dan maar naar Knokke. De twee verdachten worden zondag voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die zal beslissen over hun verdere aanhouding.