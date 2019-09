Wielerclubs enkel voor oudere mannen met bierbuik? Niet zo bij ‘de Kletse Kieten’, die eerste rollenkoers en fuif organiseren Mathias Mariën

20 september 2019

10u25 5 Knokke-Heist De Kletse Kieten, de jongste wielerclub uit de ruime regio, organiseert op zaterdag 21 september hun eerste rollenkoers in Knokke-Heist. Na de sportieve inspanningen is een afterparty voorzien.

Weg met het cliché dat wielerclubs veelal bestaan uit oudere mannen met een bierbuikje. De Kletse Kieten uit Knokke-Heist bestaat uit 70 leden, maar de gemiddelde leeftijd haalt amper de drempel van 30 jaar. De wielerfanaten komen geregeld samen voor fietstochten in binnen- én buitenland en pakken nu uit met hun eerste rollenkoers. In ‘t Walletje - voor de geïnteresseerden: huisnummer 40B - worden zaterdag vanaf 17 uur ploegen van twee deelnemers gevormd die elkaar tijdens vier verschillende disciplines bekampen. Wie na de individuele sprint, de afvallingskoers, de ploegentijdrit en de finale de snelste is, mag zich de eerste rollenkoerskampioen van ‘De Kletse Kieten’ noemen. De wedstrijd wordt extra sfeervol gemaakt door de beats van Discobar Lait Russe.

Afterparty

Het grote voordeel van de jeugdige leeftijd van‘De Kletse Kieten’ is dat ze na hun sportieve inspanningen nog steeds in zijn voor een feestje. Na de rollenkoers wordt een heuse afterparty georganiseerd waarop iedereen welkom is. Om 21.30 uur wordt gestart met een optreden van coverband Lajos and the Gang. Daarna is het de beurt aan Studio Enjoy en Kultivar om de nacht in te zetten.