Wielerclub organiseert eerste Oktoberfest in Knoks jeugdhuis Mathias Mariën

09 oktober 2019

05u17 0 Knokke-Heist WTC Holiday organiseert zaterdag zijn eerste Oktoberfest in Jeugdhuis ‘t Verzet in Knokke-Heist.

In navolging van het jaarlijkse volksfeest in München, willen de wielerliefhebbers met schuimende halve literbekers een jolig bierfeestje in de bekende Beierse stijl bouwen. Dj Ivo staat in voor de gepaste muzikale omlijsting met hoog schlager- en jodelgehalte. De toegang is gratis. Vrijblijvende dresscode is de traditionele lederhosen voor de heren en een wulpse dirndl voor de dames.