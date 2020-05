Werkzaamheden op kruispunt Gemeenteplein en Edward Verheyestraat Mathias Mariën

18 mei 2020

10u40 0 Knokke-Heist Vanaf maandag 25 mei tot en met vrijdag 12 juni wordt het openbaar domein rond de nieuwbouw op de hoek van Edward Verheyestraat en Gemeenteplein uitgevoerd.

Tijdens de werkuren wordt ter hoogte van deze werfzone de beurtelingse doorgang van het verkeer op het Gemeenteplein geregeld door verkeersborden.

In de Edward Verheyestraat wordt tijdens de werkuren beperkt eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen het Gemeenteplein en de Van Steenestraat met toegelaten rijrichting van het Gemeenteplein naar de Van Steenestraat. In de Edward Verheyestraat wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten in het gedeelte tussen de Smedenstraat en de Van Steenestraat.