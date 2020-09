Werkzaamheden in Graaf d’Ursellaan met een week opgeschoven Mathias Mariën

16 september 2020

10u41 0 Knokke-Heist Vanaf maandag 21 september zou een aannemer in de Graaf d’Ursellaan ter hoogte van de Serweytens de Mercxtraat rioleringswerkzaamheden uitvoeren. De startdatum van deze werkzaamheden is echter met een week uitgesteld.

De werken zijn nu gepland van maandag 28 september tot 9 oktober.

Verkeersmaatregelen:

De Graaf d’Ursellaan ter hoogte van de Serweytens de Mercxstraat is afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er is enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten in De Graaf d’Ursellaan en Serweytens de Mercxstraat tot aan de werfzone. Er is een omleiding langs de Zeedijk vanaf De Parkstraat en vanaf de August Beernaertstraat - Visserskapelstraat en Serweytens de Mercxstraat. De rijrichting op de Zeedijk tussen Parkstraat en Heldenplein wordt omgedraaid. Voor de voetgangers blijft de hinder beperkt.