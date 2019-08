Werkzaamheden Burgemeester Frans Desmidtplein worden hervat Mathias Mariën

29 augustus 2019

15u51 0 Knokke-Heist Op maandag 2 september worden de wegwerkzaamheden in het kader van de herinrichting van de het Burgemeester Frans Desmidtplein heropgestart.

De noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan wordt tussen de Lippenslaan en het Abraham Hansplein opgebroken. Bijgevolg is er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in de richting van Heist. Deze fase van de werkzaamheden zou tegen 20 december volledig moeten afgewerkt zijn.

Verkeersmaatregelen :

De noordelijke rijbaan van de Elizabetlaan wordt afgesloten tussen de Lippenslaan en het Abraham Hansplein. Alle doorgaand verkeer in de richting van Heist wordt vanaf de Lippenslaan via de Bayauxlaan en Canadasquare naar de Elizabetlaan omgeleid. Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de Leopoldlaan tussen de Bayauxlaan en de Elizabetlaan

Vanaf 23 september tot 11 oktober is de Elizabetlaan tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan volledig afgesloten voor het verkeer. Al het doorgaand verkeer in de richting van de Lippenslaan wordt vanaf de Canadasquare omgeleid via de Bayauxlaan naar de Lippenslaan. Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de August Dansestraat en zuidelijk deel van de Leopoldlaan.

Vanaf 23 tot 27 september is de rijbaan van het Abraham Hansplein ter hoogte van de Paul Parmentierlaan en ook de Elizabetlaan, tussen het Abraham Hansplein en de Lippenslaan, volledig afgesloten voor het verkeer. Alle doorgaand verkeer in de Paul Pamentierlaan tussen het Maurice Lippensplein en het Abraham Hansplein, wordt vanaf het Maurice Lippensplein omgeleid via de Lippenslaan. Er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de Paul Parmentierlaan tussen het Maurice Lippensplein en het Abraham Hansplein. De zuidelijke rijbaan van het Abraham Hansplein is afgesloten tussen de inrit van de parking en de Paul Parmentierlaan. Het fietsverkeer wordt vanaf het Abraham Hansplein omgeleid via de Paul Pamentierlaan en Guldenvliesslaan naar de Lippenslaan.

De Paul Parmentierlaan tussen het Abraham Hansplein en de Bayauxlaan is bereikbaar via de Bayauxlaan – Koningslaan – noordelijke rijbaan van het Abraham Hansplein. De rijrichting op de noordelijke rijbaan van het Abraham Hansplein zal daarom omgedraaid worden. Dus met als toegelaten richting vanaf Koningslaan naar de Paul Parmentierlaan.