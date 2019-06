Werkstraffen voor twee leden vechtersbende Cobra's na zwaar zinloos geweld in Knokke Jelle Houwen

13 juni 2019

11u16 6 Knokke-Heist Twee leden van een vechtende jeugdbende, genaamd de Cobra’s, die vorige zomer in Knokke zware feiten van zinloos geweld pleegden, hebben elk een fikse werkstraf gekregen. Het gaat om twee fils à papa die hun zomer doorbrachten in Knokke en vooral Franstalige toeristen viseerden. De 20-jarige D. die de zwaarste feiten pleegde en daarbij een student een drievoudige enkelbreuk trapte, kreeg 200 uren werkstraf.

De feiten vonden allemaal vorige zomer plaats in de uitgaansbuurt van Knokke. Vooral rond discotheek The Scoop in de Kongostraat werden nogal wat feiten gepleegd. Uitgaansgeweld komt wel vaker voor in de zomer, maar het viel de politie op dat er wel heel veel feiten waren en er sprake was van steeds dezelfde daders. Het onderzoek begon op 7 juli toen een man bewusteloos werd gevonden op straat. Hij bleek in elkaar geslagen te zijn door een jeugdbende en de feiten werden gefilmd.

Gedurende de weken die volgden vonden nog meer zware incidenten plaats. Filmpjes daarvan circuleerden op sociale media die ook de politie te zien kreeg. In die filmpjes was te zien hoe minstens 5 slachtoffers zware klappen kregen waarvan enkelen zelfs bewusteloos raakten. Verschillende feiten werden gepleegd door minderjarigen. Uit onderzoek bleek ook dat het zinloze geweld vooral gericht was tegen Franstaligen en toeristen in de badstad.

De 19-jarige L.M. uit Dendermonde en de 20-jarige J.D. uit Zoersel stonden terecht voor respectievelijk 1 en 3 feiten. Beiden zijn fils à papa die op een tweedeverblijf een deel van de zomer doorbrachten, en dat combineerden met veel uitgaan en drinken. De eerste sloeg enkel zijn eigen vriend in elkaar ‘om dan bij de jeugdbende te mogen horen’, de tweede pleegde drie feiten. Enkel L. M. en J.D. stonden terecht want de andere leden bleken minderjarig te zijn. L.M. kreeg een werkstraf van 140 uren en J.D. een werkstraf van 200 uren. Als ze die niet vervullen moeten ze alsnog 14 en 20 maanden naar de cel.

Student drievoudige enkelbreuk getrapt

J.D. werd veroordeeld voor de zwaarste feiten van allemaal: op 21 augustus. Een 19-jarige student uit Brussel die nu in Londen studeert werd toen een drievoudige enkelbreuk getrapt. “Hij was een weekje op vakantie in Knokke met vrienden vooraleer hij aan zijn universiteitsstudies zou beginnen”, sprak de advocaat van de student.” Ze sleurden hem van de fiets en deelden hem een hele reeks klappen uit. Zelfs toen hij op de grond lag kreeg hij nog enkele stampen te verwerken.”

“Hij lag hulpeloos op straat en moest zijn moeder in het holst van de nacht opbellen om ter hulp te komen. Hij bleek heel wat verwondingen te hebben, maar had bovendien een drievoudige breuk aan het been en de enkel. Hij had liefst 60 sessies nodig bij de kinesist om erboven te raken. A. studeert in Londen en moest zich daar enkele maanden behelpen met krukken. Openbaar vervoer nemen naar zijn kot kon niet, hij moest de auto nemen, ook al was hij dan driemaal langer onderweg. Wat die jongen, maar ook zijn ouders, meemaakten is verschrikkelijk. Dit vergeet hij nooit meer.” A. kreeg een morele schadevergoeding van 2.500 euro toegewezen. Zijn ouders een voorlopige schadevergoeding van 2.784 euro maar dat kon nog oplopen omdat de therapie van hun zoon nog steeds loopt.

Hij bleek heel wat verwondingen te hebben, maar had bovendien een drievoudige breuk aan het been en de enkel. Hij had liefst 60 sessies nodig bij de kinesist om erboven te raken Advocaat van student die zwaar aangevallen werd