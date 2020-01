Werknemer van kringloopwinkel steelt bankkaart bij leeghalen van woning bejaarde man Siebe De Voogt

28 januari 2020

14u44 3 Knokke-Heist Een 25-jarige Bruggeling hangt een voorwaardelijke celstraf boven het hoofd voor de diefstal van een bankkaart van een bejaarde man uit Knokke. S.L. werkte ten tijde van de feiten voor de kringloopwinkel en moest de woning van het slachtoffer leeghalen, toen die naar het rusthuis moest.

De feiten kwamen aan het licht, toen de bewindvoerder van het slachtoffer vaststelde dat twee keer geld van z’n rekening werd gehaald. Het ging in totaal om 520 euro. Het onderzoek bracht de politie bij S.L. (25) uit Brugge. De man werkte op 21 maart vorig jaar voor de kringloopwinkel en moest de woning van het slachtoffer in Knokke leegmaken, toen de man naar een rusthuis moest. Tijdens de ontruiming nam hij een bankkaart mee uit een kast. S.L. ging na z'n arrestatie meteen over tot bekentenissen. Het openbaar ministerie vorderde voor hem een voorwaardelijke celstraf. De verdediging drong aan op een probatieopschorting. “Mijn cliënt had facturen gekregen die hoger waren dan z'n maandinkomen”, pleitte meester Stijn Leliaert. “Hij heeft de verleiding niet kunnen weerstaan en is het gestolen bedrag nu aan het terugbetalen.” S.L. werd meteen ontslagen, toen de feiten aan het licht kwamen. Het slachtoffer overleed eind vorig jaar op 91-jarige leeftijd. Uitspraak op 25 februari.