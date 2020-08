Werken in Pannenstraat starten begin september Mathias Mariën

17 augustus 2020

07u57 0 Knokke-Heist Op maandag 7 september start het AGSO - afdeling waterbedrijf met wegwerkzaamheden in de Pannenstraat ter hoogte van de Bakkerstraat.

Deze werkzaamheden staan tot vrijdag 11 september gepland. Tijdens de duur van deze werkzaamheden is de rijbaan van de Pannenstraat ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten voor het doorgaand verkeer.

In de Pannenstraat is er vanaf de Noordstraat tot aan de werfzone enkel plaatselijk verkeer in de beide rijrichtingen toegelaten. Het is niet toegelaten om vanaf de Kursaalstraat de Pannenstraat in te rijden. In de Pannenstraat wordt de rijrichting tussen de Kursaalstraat en de Vissersstraat omgedraaid, zodat het verkeer vanuit de Vissersstraat naar de Kursaalstraat kan rijden. In de Pannestraat geldt er parkeerverbod vanaf de Noordstraat tot en met de Vissersstraat. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder.