Werken aan ‘metamorfose Heist’ gaan van start: “Handelaars zullen vlot bereikbaar blijven” Mathias Mariën

26 februari 2020

08u04 0 Knokke-Heist Op maandag 2 maart starten de werken aan de doortocht door Heist. De bedoeling van het project is vooral het centrum van Heist dichter bij het noordelijk gelegen kustgedeelte te brengen. “De nieuwe situatie zal ervoor zorgen dat het centrum veel meer aansluiting vindt bij de toeristische zone langs de dijk zodat beide elkaar versterken”, zegt het gemeentebestuur. De handelszaken zullen tijdens de werken in principe vlot bereikbaar blijven.

Concreet wordt de Elizabetlaan omgevormd van tweemaal een dubbele rijstrook naar tweemaal een enkele rijstrook. Deze vermindering van rijstroken en het afstemmen van de verschillende verkeersstromen op elkaar moeten het groene karakter van de laan versterken. Daarom worden ook heel wat bomen aangeplant. “Doordat je een rijstrook minder hebt, is er veel meer vrije ruimte die kan dienen voor fiets- en voetpaden, terrassen en groenaanplanting. De nieuwe opgewaardeerde Elizabetlaan zal dus een identiteitsvolle verblijfsruimte zijn met veel aandacht voor langzaam verkeer”, klinkt de uitleg van het gemeentebestuur. Op 2 maart gaat de aannemer van start met de eerste fase. Dan wordt er een ovale rotonde aangelegd en de zuidzijde van de Elizabetlaan wordt aangepakt tot en met het kruispunt met de Krommedijk. De eerste fase zou op 30 juni volledig afgewerkt moeten zijn. Fase 2 start op 1 september en zal duren tot 30 juni 2021. Tijdens de werken zijn verschillende omleidingen voorzien. Het gemeentebestuur besloot de metamorfose van Heist in vijf fases af te ronden, tot 2024. In theorie kon de bouw in twee jaar klaar zijn, maar dan was er chaos ontstaan. Blikvanger van het hele project wordt het nieuwe Heldenplein met de befaamde Heldentorens.

Handelszaken blijven bereikbaar

Belangrijk: tijdens deze grootschalige werken blijven alle handelszaken vlot bereikbaar. “De huidige laad- en loszones in de Knokkestraat blijven behouden en er komen een aantal Shop & Go-plaatsen in de Knokkestraat en in de Kursaalstraat. De speciale zones worden aangeduid door een paal met bordje en rode wegmarkering”, zegt het gemeentebestuur.Je hoeft hiervoor geen ticket aan de voorruit van de wagen te leggen. Op de parkeerplaatsen zijn sensoren aangebracht die registreren hoelang een auto ter plaatse staat. Als de maximaal toegelaten parkeertijd verstreken is, krijgen de parkeerwachters een bericht en volgt een parkeerheffing van 60 euro. Dit systeem zorgt ervoor dat je snel om boodschappen kunt en dat er steeds parkeerplaatsen vrij komen.

Een tweede maatregel is de parking in de Knokkestraat. Daar zul je gratis kunnen parkeren, want de parking wordt blauwe zone. Tussen 11 en 19 uur moeten bestuurders de blauwe schijf leggen. De parking krijgt bovendien een nieuwe in- en uitrit vanaf de Knokkestraat.

Infomarkt

Wil je alle plannen eens rustig bekijken, dan kun je nog steeds terecht in Museum Sincfala (Pannenstraat 140). Op grote infopanelen en vier touchscreens kun je zien hoe het toekomstige Heist er zal uitzien. Ook via de website www.knokke-heist.be/doortochtheist is heel wat informatie terug te vinden.