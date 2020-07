Wereldsterren openen Klassiek Leeft Meesterlijk concertreeks Mathias Mariën

22 juli 2020

09u11 0 Knokke-Heist Artistiek directeur Liebrecht Vanbeckevoort wist voor de bijzondere editie van Klassiek Leeft Meesterlijk 2020 het befaamde Maisky Trio te strikken. Op zaterdag 25 en zondag 26 juli brengen zij een exclusief kamermuziekprogramma in de Heilig-Hartkerk in Knokke-Heist.

Klassiek Leeft Meesterlijk zal dit jaar voor het eerst volledig plaatsvinden in de Heilig-Hartkerk in Knokke. De keuze om deze zomer geen concerten in de vertrouwde ‘thuishaven’ van de Dominicanenkerk te organiseren was voor de organisatie niet makkelijk, maar het betekent wel dat ze in deze onzekere coronaperiode een redelijk aantal concertgangers kunnen ontvangen die in alle comfort en veiligheid van het festival kunnen genieten. “Want, ondanks alle mooie en creatieve online initiatieven die in de artistieke sector werden ingericht, is tijdens de afgelopen maanden van lockdown en gesloten concertzalen eens te meer gebleken dat klassieke muziek maar ten volle kan beleefd worden wanneer ze tastbaar weerklinkt en we ze in een concertruimte op ons kunnen laten inwerken”, aldus artistiek directeur Liebrecht Vanbeckevoort.

Het volledige programma kun je raadplegen op www.klassiekleeft.be . Tickets zijn dit jaar enkel verkrijgbaar in Cultuurcentrum Scharpoord of via 050 630 430.