Welkom in Knokke: Ferrari onder de hamer voor 2,9 miljoen euro, veiling brengt net geen 10 (!) miljoen op Mathias Mariën

11 oktober 2019

20u22 0 Knokke-Heist De tweede dag van de Zoute Grand Prix in Knokke is traditioneel afgesloten met de veiling van Bonhams. Hét pronstuk, een Ferrari 275 GTB Alloy Long-Nose , ging onder de hamer voor maar liefst 2.875.000 euro. Alles samen werd voor net geen 10 miljoen (!) euro verkocht.

“Het model, met zijn typisch lange neus en aluminium koetswerk, is een toppunt van elegantie en techniek.” Het wereldbefaamde veilingshuis Bonhams had op voorhand al hoge verwachtingen van de unieke Ferrari met bouwjaar 1965. De verwachte verkoopprijs was ingesteld op 3 miljoen euro. Even na 19 uur bleek die schatting niet overdreven. De bieder, die aanwezig was in de zaal, had maar liefst 2.875.000 euro over voor de wagen. Het gaat dan ook om een uniek exemplaar in perfecte staat. In 2014 werd de wagen nog volledig gerestaureerd. Wereldwijd werden er maar 60 van gemaakt.

Ferrari populair

Wie de koper is, houdt het veilingshuis om begrijpelijke redenen geheim. Wel is zeker dat de man of vrouw persoonlijk aanwezig was in de zaal en de veiling dus niet volgde via internet of telefoon. Tijdens de veiling gingen meer dan 40 wagens, van uniek naar nog unieker, onder de hamer. Alles samen ging het om een bedrag van 9.455.250 euro. De tweede duurste verkochte wagen was een Ferrari Enzo, waar er slechts 400 van gemaakt zijn. De knalrode bolide verandert van eigenaar voor 1.506.000 euro. De veiling kon trouwens op enorm veel belangstelling rekenen. Het paviljoen aan het Albertplein lokte duizenden liefhebbers en geïnteresseerden. De zaal was zó vol, dat de aanwezigen op bepaalde plaatsen soms tot tegen de geveilde wagens stonden gedrukt. Dat het om unieke voertuigen ging, bewijst de vliegende auto die te koop werd aangeboden.

Nog hele weekend

De veiling is traditiegetrouw het moment van de Zoute Grand Prix waarop de portefeuilles worden opengetrokken. Toch is er de rest van het weekend genoeg te doen voor autoliefhebbers die enkel willen genieten van het uitzicht zonder effectief over te gaan tot aankoop. De Zoute Rally, met verschillende bekende Vlamingen die deelnemen, is jaarlijks een publiekstrekker. Wereldster Dimitri Vegas kruipt er achter het stuur van een unieke BMW 327 uit 1938. In het elegante gezelschap van Anouk Matton zijn ze beslist de meest in het oog springende deelnemers aan de Zoute Classic Tour op zaterdag. Op de Zoute Golf is er ook de Concours d’Elegance, al is dat wel een betalend gedeelte. Op de Zeedijk stellen tal van bekende automerken bovendien hun nieuwste modellen voor, wat voor het ruime publiek toegankelijk is.