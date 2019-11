Exclusief voor abonnees Welkom in het Graaf Burgemeester Leopold Lippenspark, het fonkelnieuw stadion van 7,3 miljoen euro waar zelfs Bart Verhaeghe grote ogen trekt Mathias Mariën

01 november 2019

09u29 2 Knokke-Heist Met de onthulling van de nieuwe naam is het stadion van Royal Knokke FC officieel geopend. Het Graaf Burgemeester Leopold Lippenspark heeft een prijskaartje van 7,3 miljoen euro, maar beschikt daarvoor wel over een hypermoderne infrastructuur. De gemeente bekostigde het grootste deel van de kosten. “Dromen van eerste klasse? Daarvoor zijn nóg verbouwingswerken nodig, dat zullen we dus maar zo laten”, glimlacht burgemeester Leopold Lippens.

En of ze trots zijn in Knokke op hun stadion. Zelfs Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe, die zelf al lang droomt van een nieuwe voetbaltempel, was danig onder de indruk. Voorzitter Vincent Van Honsebrouck was aanwezig op de viering van 40 jaar burgemeester Leopold Lippens en leidde er diverse grootheden uit de voetbalwereld met plezier rond. “Qua infrastructuur is dit iets om enorm trots op te zijn”, zegt de voorzitter. Woorden die niet overdreven zijn, blijkt na een rondleiding langs de nieuwe faciliteiten.

