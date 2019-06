Wegverzakking zorgt voor hinder in Duinbergenlaan Mathias Mariën

20 juni 2019

07u38 0 Knokke-Heist Door een verzakking in het wegdek ter hoogte van de werken aan het kruispunt Duinbergenlaan/Elizabetlaan werd de rijbaan van de Duinbergenlaan afgesloten tussen de Elizabetlaan en de Duinendreef.

De wegwerkzaamheden zullen vermoedelijk tegen het einde van de week uitgevoerd zijn. In de Duinbergenlaan is vanaf de Duinendreef enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de richting van de werfzone:

• Komende uit de richting van de Elizabetlaan via de Elizabetlaan, Meeuwendreef naar de Duinendreef.

• Komende uit de richting van de Duinendreef via de Duinendreef – Lommergang naar de Elizabetlaan.