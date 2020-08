Waterbedeling aan einde van Expressweg in Knokke vanwege files door politiecontroles Bart Boterman

09 augustus 2020

16u59 14 Knokke-Heist Het Rode Kruis en de Civiele Bescherming zijn zondag kort na de middag opgeroepen om waterbedeling te voorzien langs de N49 in Knokke en Westkapelle, het einde van de Expressweg vanuit Antwerpen.

“Er staan immers lange files door de controleposten. Dagjestoeristen worden teruggestuurd”, zegt Isolde Vaneenooghe van de lokale politie Damme/Knokke-Heist. Het verkeer moet er zo'n half uur aanschuiven in een blakende hitte. Voor sommigen werd het het nogal zweten in de wagen. Van mensen die onwel geworden zijn, is nog geen sprake. Het Rode Kruis laveerde onder meer te voet en met de fiets tussen de aanschuivende rijen om water uit te delen.