Wat een beeld: Philomena (85) vocht maandenlang tegen corona en kan eindelijk klinken op een mooie zomer met haar echtgenoot

Knokke-Heist

Maandenlang vocht ze voor haar leven in het ziekenhuis. Het coronavirus had ook haar zwaar te pakken gekregen . Maar vrijdagavond klonk Philomena (85) samen met ‘haar’ Eugene (85) in hun eigen living op een mooie zomer in het kader van de Anderhalve Meter Borrel van Het Laatste Nieuws.