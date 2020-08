Was horecabaas uit Mortsel betrokken bij internationale smokkel van minstens 3,2 ton cocaïne via Rotterdamse haven?

Knokke-Heist

Een 48-jarige horecabaas uit Mortsel wordt door het Brugse gerecht aanzien als tussenpersoon in een groot dossier rond internationale cocaïnesmokkel. De bal ging aan het rollen na een grote drugsvangst van 3,2 miljoen ton cocaïne dit voorjaar in de haven van Rotterdam. Bart P. zou de link gevormd hebben tussen de top van de organisatie en enkele Kosovaren die de drugs vervoerden. In hetzelfde dossier zit ook de 77-jarige CEO van een Antwerps waterzuiveringsbedrijf in de cel.