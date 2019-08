Wagen uitgebrand aan station van Knokke Mathias Mariën

20 augustus 2019

13u13 0 Knokke-Heist Aan het station van Knokke is maandagavond even voor 22 uur een auto uitgebrand.

De bestuurder had zijn wagen net geparkeerd om iemand op te halen aan het station. Het voertuig begon plots hevig te schokken, waarna de chauffeur besloot uit te stappen. Enkele ogenblikken later vloog de personenwagen in brand. De brandweer was binnen enkele minuten ter plaatse, maar op dat moment was de auto al grotendeels in vlammen opgegaan. De brandweerlui konden wel voorkomen dat het vuur zich verspreidde naar omstaande wagens of gebouwen. Er raakte bij de brand niemand gewond.