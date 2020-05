Vzw Roer behoudt subsidies na discussie over ‘woordbreuk’ van minister Jambon Mathias Mariën

12u43 0 Knokke-Heist Vzw Roer in Knokke-Heist behoudt haar subsidies. Dat bevestigen gemeenteraadslid Bert De Brabandere en schepen van Cultuur Annie Vandenbussche. Vorige maand kregen acht socioculturele organisaties het bericht dat hun subsidies voor tewerkstelling vanuit Vlaanderen vroegtijdig stopgezet worden. CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer sprong voor hen in de bres, met resultaat.

Een schrapping van de subsidies had 480.000 euro kunnen kosten aan de gemeente Knokke-Heist. De acht organisaties kregen einde maart een brief van het departement Cultuur Jeugd Media. In die brief verwees het departement naar de beleidsintentie van de Vlaamse regering om de subsidie in 2021 stop te zetten. Nochtans had de vorige minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) het Vlaams parlement een decreet laten goedkeuren om de subsidies voor die acht organisaties tegen 2024 gradueel af te bouwen. Elke organisatie kreeg dus tijd om nieuwe middelen te zoeken en de werking te verzekeren. Maar daar werd dus plots op teruggekomen. Woordbreuk, vond schepen van Cultuur Annie Vandenbussche.

Minister van Cultuur Jambon bevestigde in de commissiezitting Cultuur van 30 april dat een afspraak inderdaad een afspraak is. De Vlaamse overheid moet dit nakomen. Daarom zal de minister kijken voor elk van de acht organisaties hoe zij op een alternatieve manier subsidies kunnen krijgen. Als er geen oplossing wordt gevonden, gelden de eerdere afspraken voor de geleidelijke afbouw van hun subsidies tegen 2024.