VtbKultuur picknickt en fiets MMB

14 augustus 2019

14u25 0 Knokke-Heist Op zaterdag 31 augustus organiseert vtbKultuur Knokke-Heist een culturele picknick. Het initiatief kadert in de picknickweek die vtbKultuur van 24 augustus tot en met 1 september op diverse locaties in Vlaanderen organiseert om gezellig te picknicken en bovendien cultuur binnen te smikkelen. Momenteel zijn er meer dan 25 lokale vtbKultuur-groepen die zich op bijzondere plekken op een culturele picknickdeken zullen neervlijen.

“vtbKultuur picknickt is de ideale manier om de zomer samen te vieren. Door cultuur voor iedereen toegankelijk te maken en in groep te laten ervaren, bevorderen we ontmoeting, vriendschap, solidariteit en engagement en we versterken de sociale cohesie!”, aldus Griet Janssens, directeur van vtbKultuur. Op de website www.vtbKultuurpicknick.be vind je een overzicht van alle deelnemende afdelingen en locaties. De enthousiaste ploeg van vtbKultuur Knokke-Heist werkt in Knokke-Heist nauw samen met Davidsfonds Knokke in het unieke samenwerkingsverband Volksontwikkeling Knokke-Heist. Een abonnement kost 35 euro en geeft toegang tot 12 avonden en een ruime korting op vele andere activiteiten, waaronder podiumactiviteiten, uitstappen, films.