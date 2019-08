Vrouw wordt aangereden op elektrische fiets maar wordt zélf veroordeeld Mathias Mariën

28 augustus 2019

16u12 0 Knokke-Heist Een 63-jarige vrouw uit Sint-Niklaas is in de Brugse politierechtbank zélf veroordeeld voor een ongeval waarbij ze werd aangereden op haar elektrische fiets.

De feiten dateren van oktober 2018 toen de zestiger met haar elektrische fiets een oversteekplaats over reed ter hoogte van het station van Knokke. Op dat moment had ze eigenlijk van haar fiets moeten stappen om voorrang te hebben, hetgeen ze niet deed. Tijdens het oversteken werd ze aangereden door een aankomende motorfiets. Zwaargewonden vielen er niet, maar de materiële schade was wel aanzienlijk. De politierechter veroordeelde de vrouw tot een geldboete van 480 euro, waarvan 320 euro met uitstel. Ze moet ook 1 euro provisie betalen aan de motorrijder.