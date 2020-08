Vrouw mag gevangenis verlaten na reeks diefstallen en onbetaalde etentjes, hotels en taxiritten: 2 jaar voorwaardelijke celstraf Siebe De Voogt

28 augustus 2020

13u49 3 Knokke-Heist Een 37-jarige vrouw uit Oudenaarde heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar gekregen voor een hele reeks diefstallen en onbetaalde etentjes, hotels en taxiritten. Volgens haar advocaat had C.L. het moeilijk om haar rijkelijke leven achter zich te laten na de breuk met haar man en familie.

Het openbaar ministerie vervolgde C.L. twee weken geleden voor zeven diefstallen van onder meer etenswaren, cosmetica en ondergoed, vier onbetaalde hotelbezoeken, vier onbetaalde taxiritten, enkele onbetaalde etentjes en oplichting. “Telkens diste de beklaagde het verhaal op dat ze zou betalen, terwijl ze eigenlijk onvoldoende financiële middelen had”, stelde procureur Lode Vandaele. “Uiteindelijk gaf ze zelfs een valse naam op, omdat ze overal bekend begon te worden.”

C.L. werd een eerste maal aangehouden op 29 november vorig jaar. Midden februari kwam ze vrij, maar maandag verscheen ze opnieuw geboeid voor de rechter na nieuwe feiten in Knokke. “Het toont haar criminele levenswandel”, aldus de procureur. “De beklaagde heeft een eerder beperkt strafblad, maar dit belooft niet veel goeds. Ik vorder 30 maanden cel, eventueel gekoppeld aan voorwaarden.”

Jorn Verminck, de advocaat van C.L., legde uit dat zijn cliënt ooit een rijkelijk leven leidde. “Na de breuk met haar man en familiale problemen die opdoken, was dat niet langer mogelijk. In het begin wilde ze dat nog niet inzien. Het zou haar wel lukken om de facturen te betalen. Intussen heeft ze ingezien dat ze een probleem heeft en wordt ze begeleid. Met een erfenis die op komst is, zal ze de slachtoffers kunnen afbetalen.” De rechter veroordeelde C.L. vrijdagmorgen tot een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar. De vrouw mag zo vrijdagavond de gevangenis verlaten.