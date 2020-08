Vrouw en zoon van bedrijfsleider vrijgelaten in onderzoek naar smokkel van 3,2 ton cocaïne Siebe De Voogt

14 augustus 2020

16u44 0 Knokke-Heist In het dossier rond een drugsvangst van 3,2 cocaïne heeft de Brugse raadkamer de vrouw en zoon van een 77-jarige bedrijfsleider voorwaardelijk vrijgelaten. Op vraag van de verdediging wordt de zaak van Willem V. de G. pas volgende week behandeld, net als die van twee familieleden.

Speurders stonden eind juni voor de deur van de villa van Willem V. de G. (77) in Knokke. Ze sloegen de man in de boeien en namen ook zijn 69-jarige echtgenote mee. Het gerecht verdenkt hen ervan betrokken te zijn bij internationale drugshandel. Via het bedrijf van V. de G. zou er in containers met mangaanerts minstens 3,2 ton cocaïne uit Brazilië naar Nederland en België zijn gesmokkeld. De drugs hebben een straatwaarde van 160 miljoen euro.

Grote sier maken

Op het moment van de huiszoeking in Knokke viel de politie ook binnen in de woning van de 49-jarige zoon van het koppel in het Antwerpse Zoersel. Timothy werd eerder al veroordeeld voor cannabisplantages en was dus een gekende naam in de drugswereld. Ook hij werd gearresteerd. Samen met zijn ouders werd de man aangehouden door de onderzoeksrechter. Ook Veronique (53), de schoonzus van Willem V. de G., en haar zoon Maxim (31) uit Schilde vlogen achter de tralies. Vooral die laatste maakte op sociale media grote sier met dure horloges en sportwagens. De Brugse raadkamer besliste vrijdagmorgen de vrouw en zoon van V. de G. vrij te laten onder voorwaarden in afwachting van een proces. De behandeling van de zaak tegen de bedrijfsleider en zijn schoonzus en haar zoon werd uitgesteld naar volgende week.