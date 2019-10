Vrienden steken wagen in brand om verzekering op te lichten Siebe De Voogt

16u15 0 Knokke-Heist Twee vrienden uit Knokke-Heist riskeren tot twee jaar cel voor brandstichting en het oplichten van de verzekeringsmaatschapij. T.V. (50) en J.D. (51) staken vorig jaar een wagen in brand. Ze wilden naar eigen zeggen het geld van de brandverzekering opstrijken om hun vriendin te helpen.

De lokale politie Damme/Knokke-Heist wed op 15 november vorig jaar kort voor middernacht opgeroepen voor een autobrand langs de Retranchemenstraat in Knokke. Een Volkswagen Caravelle stond er op een akker in lichterlaaie en brandde uiteindelijk volledig uit. Een deskundige van het parket stelde vast dat het vuur aangestoken werd. “In het akkerveld lag een bruine vlek die naar benzine rook”, vertelde de procureur maandagmorgen. “De eigenares van de wagen, een vrouw uit Zelzate, bleek de vriendin van de eerste beklaagde.” T.V. (50) woonde in Knokke en verklaarde dat hij de Volkswagen Caravelle de avond van de brand rond 19 uur had geparkeerd in de Kardinaal Mercierstraat.

Tijdens z’n verhoor op 17 november ontdekten de speurders echter tegenstrijdigheden in z’n verhaal. Verder onderzoek van camerabeelden maakte duidelijk dat de Volkswagen die avond even na 23 uur was vertrokken, gevolgd door een Ford Focus. Die laatste bleek eigendom van J.D. (51). De man gaf uiteindelijk toe dat hij z’n vriend te hulp was geschoten om de Volkswagen in brand te steken. T.V. wilde naar eigen zeggen het geld van de brandverzekering opstrijken om z’n vriendin te helpen. “Zij zat in financiële problemen en vertelde me meermaals dat ze het leven niet meer zag zitten”, verklaarde de man tijdens de zitting. “Ik zag geen andere uitweg meer.” Zowel T.V. als J.D. werden in het verleden al veroordeeld voor oplichtingsmisdrijven. Ze riskeren respectievelijk 18 maanden en 2 jaar gevangenisstraf. Op 28 oktober wordt de zaak verdergezet.