Vrachtwagen rijdt tegen inkompoort in wijk Heulebrug Mathias Mariën

24 februari 2020

14u15 1 Knokke-Heist De brandweer van Knokke is maandagochtend uitgerukt voor brokstukken die dreigden naar beneden te vallen in de wijk Heulebrug.

Een vrachtwagen met hoge kraan schatte de hoogte van de inkompoort van de wijk verkeerd in en reed ertegen. Daardoor kwamen heel wat brokstukken naar beneden. Uiteindelijk was de situatie wel snel beveiligd. De straat werd tijdens de interventie van de brandweer wel even afgesloten.