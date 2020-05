Voormalige afvalbaron riskeert opnieuw jaar cel voor sociale dumping: “Ondanks tienjarig beroepsverbod richtte hij postbusfirma in Roemenië op” Siebe De Voogt

20 mei 2020

14u24 1 Knokke-Heist De voormalige afvalbaron Marc V. (70) uit Knokke riskeert in de Brugse rechtbank opnieuw een jaar cel voor sociale dumpingpraktijken. Hoewel hij in 2010 een beroepsverbod kreeg van 10 jaar, richtte hij volgens het arbeidsauditoraat een postbusfirma op in Roemenië. V. zou daarmee 133.000 euro aan sociale bijdragen ontlopen hebben. Volgens zijn advocaat krijgt hij geen eerlijk proces.

De Knokse zakenman Marc V. (70) is verre van een onbekende voor het Brugse gerecht. In 2017 kreeg hij in het Gentse hof van beroep een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar voor een luxebordeel dat hij runde in Knokke. Onder meer een 15-jarig meisje ging in op een contactadvertentie van V. om voor hem te werken in de woning langs de Blinckaertlaan. Het pand stond officieel ingeschreven als B&B, maar het gerecht kwam er snel achter dat dat enkel maar een dekmantel was.

Dispatch

In het onderzoek naar de prostitutiepraktijken van de zeventiger vielen speurders op 14 juni 2013 binnen in het huis. In een kleine kamer, die dienst deed als dispatching, troffen ze twee Roemenen aan. Het gerecht rook onraad en startte meteen een nieuw onderzoek op naar sociale dumping. “De twee mannen werkten voor een Roemeense transportfirma”, vertelde arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere woensdagmorgen tijdens de zitting. “De beklaagde bleek zaakvoerder van de onderneming. Hij zette een constructie op, waarbij Roemeense chauffeurs geronseld werden in hun thuisland om in en vanuit België te komen werken.”

Hij zette een constructie op, waarbij Roemeense chauffeurs geronseld werden in hun thuisland om in en vanuit België te komen werken. Arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere

Postbusfirma

Volgens het arbeidsauditoraat was de firma in Roemenië gevestigd bij één van de ouders van een trucker. “Ter plaatse bleek echter geen enkele activiteit te zijn. Het kloppend hart van de onderneming bevond zich in Zeebrugge en Knokke. Het bedrijf in Roemenië was een brievenbusfirma die opgericht werd om goedkope lonen te hanteren en geen sociale bijdragen in België te moeten betalen. Bovendien overtrad Marc V. zijn tienjarig beroepsverbod dat hem in 2010 was opgelegd door het hof van beroep in Gent. Zij toonden hem toen een waarschuwende vinger, maar die sloeg hij in de wind.”

Oude Belgen

Met zijn constructie zou Marc V. volgens het arbeidsauditoraat zo'n 133.000 euro aan sociale bijdragen ontweken hebben. De arbeidsauditeur vorderde de verbeurdverklaring van dat bedrag en daarbovenop nog eens 129.600 euro boete en een effectieve celstraf van 1 jaar. “De beklaagde liep in het verleden al 26 veroordelingen op”, stelde hij. “De laatste dateert al van 2017. Ik hoop dat hij z'n leven eindelijk veranderd heeft en tot inzicht gekomen is.”

Voor de Knokkenaar is het een zoveelste gerechtelijke episode in z'n leven. In 2004 zette hij als toenmalig afvalbaron de gemeente Gullegem op z'n kop. Hij goot afvalcontainers van z'n bedrijf leeg op een terrein, tot er een 3,6 hectare groot stort rees. In plaats van het afval op te ruimen, stak V. de hoop in brand. De brandweer had liefst drie dagen werk om het vuur te blussen.

De verbalisanten zijn op jacht gegaan zoals krijgers in de tijd van de Oude Belgen. Ze wilden enkel scoren. Advocaat Walter Van Steenbrugge

In het dossier rond de sociale dumping liet de zeventiger zich woensdagmorgen verdedigen door strafpleiter Walter Van Steenbrugge. Volgens de advocaat krijgt zijn cliënt geen eerlijk proces. “Hij zou 30 truckers niet correct uitbetaald hebben, maar daarvan zijn er slechts twee verhoord", pleitte hij. “En dan nog op een manier die alle verbeelding tart. De verbalisanten zijn op jacht gegaan zoals krijgers in de tijd van de Oude Belgen. Ze wilden enkel scoren. Deze strafvordering is onontvankelijk.” Vonnis op 17 juni.