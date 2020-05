Voormalig sterrenchef stopt met thuisleveringen en richt zich nu op opening restaurant Mathias Mariën

24 mei 2020

09u25 0 Knokke-Heist Restaurant Bartholomeus op de Zeedijk in Heist stopt na enkele maanden met Restaurant Bartholomeus op de Zeedijk in Heist stopt na enkele maanden met thuisleveringen en takeaway . Voormalig sterrenchef Bart Desmidt richt zich de komende tijd op de opening van het restaurant.

“Het doet ons heel veel plezier dat mensen van onze eenvoudige gerechten hebben genoten”, zegt de voormalige sterrenchef. “We zullen ons de komende weken opnieuw voorbereiden, zodat we de mensen hopelijk opnieuw kunnen ontvangen in ons vernieuwde restaurant. We hebben er in ieder geval superveel zin.”

De Bartholomeus ‘2.0' kon nog geen dag openen. Na maanden verbouwen moest het restaurant in principe midden maart de eerste gasten verwelkomen, maar net dan moest de horeca verplicht dicht door de coronacrisis. Om inkomsten te blijven genereren en bezig te blijven met koken, besloot Bart Desmidt te starten met thuisleveringen. Die werden een groot succes, maar nu wordt het vizier dus opnieuw op het ‘echte’ restaurant gericht.