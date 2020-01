Voormalig lid van jongerenbende Cobra’s krijgt zware werkstraf voor vechtpartij Siebe De Voogt

20 januari 2020

15u15 0 Knokke-Heist Een 19-jarige Antwerpenaar moet 150 uren werkstraf uitvoeren na een vechtpartij in het uitgaansmilieu van Knokke. Jordi D. werd kort voor de zomer nog veroordeeld als lid van de jongerenbende Cobra’s.

De jongeman was op 8 juni dit jaar samen met een vriend aan het uitgaan in café Yssi’s in Knokke. Hij had die avond gekust met een meisje, wat niet naar de zin was van haar Nederlandse vriendje en zijn kameraden. In de buurt van het café kreeg Jordi D. het aan de stok met de mannen. In het tumult zou hij twee van hen een vuistslag in het gezicht hebben gegeven. D. was niet aan zijn proefstuk toe, want amper vijf dagen later kreeg hij in de Brugse rechtbank een fikse werkstraf van 200 uren opgelegd voor verschillende vechtpartijen in het uitgaansmilieu. De tiener pleegde de feiten toen als lid van de jongerenbende Cobra’s. Zij teisterden maandenlang de uitgaansbuurt in Knokke en hadden het vooral gemunt op Franstaligen en toeristen.

In het nieuwe dossier kreeg Jordi D. maandagmorgen opnieuw een werkstraf, ditmaal van 150 uren. Zijn advocaat Stijn Leliaert legde uit dat zijn cliënt een agressieprobleem heeft als hij alcohol drinkt. “Hij moet nog tot de jaren van verstand komen”, pleitte hij. “Hij heeft na z’n veroordeling z’n les geleerd en is bereid om aan z’n probleem te werken.”