Voor het eerst in dagen moet Knokse uitgaansbuurt níet ontruimd worden: “Meeste Nederlandse scholieren zijn naar huis” Mathias Mariën

12 juli 2020

09u52 4 Knokke-Heist Er zijn afgelopen nacht geen problemen geweest in de uitgaansbuurt van Knokke-Heist. Het Alfred Verweeplein moest voor het eerst in een week niet ontruimd worden en er moest niemand opgepakt worden. Veel heeft te maken het publiek. Er waren opvallend minder minderjarige Nederlanders. “Nu zullen we evalueren wat er de komende dagen en weken moet gebeuren qua politie-inzet”, zegt korpschef Steve Desmet.



Wel amusement, geen ambras. Het was een zaterdagavond zoals het steevast zou moeten zijn in Knokke-Heist. “Er was minder volk dan andere nachten", zegt de politie. “De meeste Nederlandse scholieren waren al huiswaarts vertrokken. In hun plaats is een oudere groep Nederlanders gearriveerd, maar daar hebben we geen problemen mee gehad.” Opvallend: na sluitingstijd van de cafés verliep de uitstroom van het Alfred Verweeplein verbazend vlot. Waar de voorbije week steevast problemen opdoken en het plein met een indrukwekkende politiemacht moest ontruimd worden, moest de politie deze keer niet tussenbeide komen. “We konden hen met woorden duidelijk maken dat ze na sluitingstijd rechtstreeks naar hun appartement moesten", zegt de korpschef. De positieve evolutie van de voorbije dagen zet zich zo verder.

De jongeman die dinsdagavond een agent op het hoofd trapte, is dan weer nog steeds niet geïdentificeerd. Tips daarvoor blijven welkom.