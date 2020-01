Volle kerk neemt emotioneel afscheid van zakenman Philip Cracco (57): “Liefste papa, je moest ons nog zoveel leren” Mathias Mariën

11 januari 2020

18u00 44 Knokke-Heist Een volle Heilig Hartkerk in Knokke heeft zaterdagmiddag afscheid genomen van Philip Cracco (57). De West-Vlaamse zakenman overleed vorige week na een slepende ziekte en had vlak voor zijn dood om een openbare plechtigheid gevraagd. Zijn kinderen spraken in tranen de kerk toe. “Tijd was onze grootste vijand. Papa, we zien je zo ongelofelijk graag.”

Tijdens de begrafenis in Knokke zat de Heilig Hartkerk afgeladen vol. Daarbij bekende namen zoals Peter Goossens, Georges Leekens, Michel Van Den Brande en Peter Boeckx. Op verschillende schermen werden foto’s van Philip getoond. Ook buiten volgden heel wat sympathisanten de uitvaart op een groot scherm. De werknemers van Jobfixers droegen voor de gelegenheid dan weer rode schoenen, een verwijzing naar het kleur van het bedrijf van Cracco. Goede vriend en zakenpartner Lieven Bonamie nam als eerste het woord. “Het is mooi om te zien dat de kerk vol zit met mensen die Philip een warm hart toedragen. We wisten allemaal dat het ging gebeuren, maar toch. De wereld stond maandagavond even stil. We waren met verstomming geslagen. Een woord vind ik er niet voor. We zullen het een Craccootje noemen. Iets wat je verwacht, maar je toch met verstomming slaat. Ik heb de eer gehad om 15 jaar met hem te werken. Hij was veel meer dan een ondernemer. In de eerste plaats was hij een papa en partner.” Op vraag van Lieven ging de Heilig Hartkerk rechtstaan en volgde een lang applaus. Nadien stak partner Aisha Van Zele samen met de kinderen van Philip kaarsen aan en zong Udo verschillende liedjes.

Kinderen in tranen

Het meest emotionele moment moest dan nog komen. Zoon Pieter-Jan sprak samen met zijn zus Marie-Julie de kerk toe. Ze spraken vol lof over hun vader. “Iedereen wordt geconfronteerd met kanker. Altijd en overal. Maar ik ga vijf minuten ongelofelijk egoïstisch zijn en vertellen hoe ik kanker ervaren heb”, sprak Pieter-Jan. “Dat gebeurde in verschillende fases. Toen de ziekte controleerbaar was vier jaar geleden, gaf ons dat hoop. Tot ze terugkeerde ... Toen volgde de ontkenningsfase. Het was een rollercoaster van emoties. Het ongeloof, het wachten, het machteloos zijn, het afzien.”

Dochter Marie-Julie benadrukte de sterke band met hun vader. “Liefste papa, toen de dokters vertelden dat het einde nabij was, moest je ons nog zoveel leren. We hadden je zo graag langer bij ons gehad. Maar papa, je hebt ons in die tijd wel al zoveel geleerd. Je leerde me volharden. Je leerde me te dromen en te genieten van het leven. Jammer genoeg was tijd onze grootste vijand om nog meer herinneringen te maken”, sprak ze in tranen. “Papa, we zijn ongelofelijk trots je kinderen te zijn. We zullen voor elkaar blijven zorgen. Ik zie je zo ontzettend graag, voor altijd.” Op verzoek van Philip Cracco zelf houden vrienden en familie na de begrafenis nog een stevig feestje ‘met dikke sigaren en de beste whisky’.

Cracco, die al lange tijd in het West-Vlaamse Hertsberge woonde en geboren werd in Roeselare, is vooral bekend van het programma ‘The Sky is the Limit’. In 2016 stelden dokters prostaatkanker vast bij de zakenman, die doorheen de jaren enorm succesvol was. Zo bouwde hij uitzendkantoor Accent vanaf 1995 uit tot een bedrijf met 270 kantoren. In 2015 kocht hij het bedrijf Montebi over, bekend van onder meer uurwerkmerk Rodania, Olivier Strelli, Kipling en Timberland. Hij wou Rodania, dat hij “Unesco-werelderfgoed op het vlak van horloges” noemt, weer hip maken en lanceert meteen een K3-horloge van Rodania. Hij verkocht het merk later weer, maar richtte dan uitzendkantoor JobFIXers op. Cracco was ook betrokken bij het commerciële ruimtevaartbedrijf Xcor van Jeff Greason, waarvan hij ‘verdeler’ is. Afgelopen maandag overleed hij na een jarenlange strijd tegen kanker.