Volkskunstgroep zoekt gastgezinnen voor buitenlandse groepen tijdens internationaal volksdansfestival Mathias Mariën

01 juni 2019

09u11 0 Knokke-Heist Volkskunstgroep De Sloepe is nog op zoek naar een twintigtal gezinnen die de gasten voor het internationaal volksdansfestival Danshappening aan Zee kunnen opvangen.

Als gastgezin sta je tussen 14 of 15 augustus en 19 augustus in voor een comfortabel bed en lekker ontbijt voor de gasten. Je bent ook bereid om hen af te zetten en op te halen na een optreden. Als compensatie ontvang je een toegangskaart voor de verbroederingsbarbecue. Contact en meer informatie bij Christine Dryepondt (voorzitter De Sloep) op nummer 050-51.48.50 of via christine_dryepondt@hotmail.com.