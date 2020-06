Voetbalmakelaar, zelf ooit verloofde verloren door beschonken bestuurster, vraagt opnieuw vrijspraak voor rijden onder invloed: “Ik werd gedrogeerd” Siebe De Voogt

16u11 0 Knokke-Heist Voetbalmakelaar en ex-speler Dirk De Vriese (61) vraagt in beroep opnieuw de vrijspraak, nadat hij vorig jaar tot twee keer toe Voetbalmakelaar en ex-speler Dirk De Vriese (61) vraagt in beroep opnieuw de vrijspraak, nadat hij vorig jaar tot twee keer toe onder invloed in z’n wagen is gestapt in Knokke. “Mijn cliënt was gedrogeerd en wist niet meer wat hij deed”, pleitte zijn advocaat, die het befaamde artikel 71 van de ‘onweerstaanbare dwang’ pleitte. Devriese zag 4 jaar geleden zélf zijn verloofde sterven in een ongeval met een beschonken bestuurster.

Devriese, ex-voetballer en voetbalmakelaar, ging op 24 februari vorig jaar een avondje stappen met vrienden in Knokke. Het gezelschap dronk enkele glazen wijn en begon uiteindelijk ook met shotjes wodka. Omdat hij met een exclusieve wagen rijdt, parkeerde De Vriese zijn voertuig in het oog van een politiecamera. Op de beelden zagen agenten de man even na middernacht naar z'n wagen waggelen. Een patrouille trof hem uiteindelijk aan achter het stuur. De makelaar weiger een ademtest af te leggen, waarop hij een nacht in de cel vloog. Zijn rijbewijs werd bovendien voor 15 dagen ingetrokken.

Artikel 71

De ochtend nadien mocht de ex-voetballer beschikken. Ondanks het feit dat zijn rijbewijs ingetrokken was, stapte hij bij het buitenkomen van het politiekantoor opnieuw in zijn wagen. Hij werd prompt weer gecontroleerd en tekende nog steeds 1,68 promille.

In eerste aanleg kreeg De Vriese 8.000 euro boete, 2 jaar rijverbod en 3 jaar alcoholslot. Hij tekende beroep aan en vroeg vrijdagmorgen de vrijspraak. Volgens zijn advocaat Peter Snauwaert werd de avond van de feiten iets in zijn drank gedaan. “In normale omstandigheden was hij nooit in z'n wagen gestapt”, pleitte hij.

“Hij wist dat hij geïntoxiceerd zou zijn en had niet de bedoeling om naar huis te rijden. Mijn cliënt was gedrogeerd en niet zichzelf. Hij herinnert zich niets meer van die avond. Ik durf hier artikel 71 te pleiten: mijn cliënt is buiten z'n wil om in de toestand gebracht, waarin hij zich bevond.”

Verloofde verloren

In juni 2016 raakte De Vriese betrokken bij een zwaar ongeval in Diksmuide. Zijn verloofde Elien Van Ryckeghem (27) uit Houthulst verloor daarbij het leven. Lieselot M., nota bene een vriendin van Elien, had 1,74 promille in het bloed en reed 155 kilometer per uur in een zone 90, waarna ze van haar rijbaan afweek. Ze werd in de politierechtbank volledig aansprakelijk gesteld en kreeg een werkstraf van 125 uur en een rijverbod.

Dirk De Vriese zelf kreeg een boete van 300 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij 0,71 promille alcohol in zijn bloed had op het moment van het dodelijk ongeval. Voor het ongeval zelf werd hij niet vervolgd.

Eerder werd de voetbalmakelaar ook al in 2009, 2012 en 2017 veroordeeld voor rijden onder invloed. “Maar nooit heb ik iemand gekwetst of een ongeval zelf veroorzaakt", zei hij vrijdagmorgen. Uitspraak op 4 september.