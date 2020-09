Voetbalmakelaar, die zelf ooit verloofde verloor door beschonken bestuurster, opnieuw veroordeeld voor rijden onder invloed

Knokke-Heist

Voetbalmakelaar en ex-speler Dirk De Vriese (61) is in de Brugse rechtbank opnieuw veroordeeld, nadat hij vorig jaar tot twee keer toe onder invloed in z’n wagen stapte in Knokke. De zestiger beweerde dat hij gedrogeerd werd, maar dat argument veegde de rechter in beroep van tafel. Vier jaar geleden zag De Vriese zelf nog zijn verloofde sterven in een ongeval met een beschonken bestuurster.