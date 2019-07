Vliegtuig met boodschap ‘24.000 x bluvn goan’ beroert strandgangers Bart Huysentruyt

30 juli 2019

11u24 0 Knokke-Heist Een vliegtuig met de boodschap ‘24.000 x bluvn goan! Thx!’ heeft dinsdagochtend de vroege strandgangers beroerd.

De boodschap ging ook al vlug de sociale media rond. ‘Bluvn goan’ is de gekende slogan van Club Brugge. Het vermoeden is dat de abonnementenverkoop van blauwzwart als een trein loopt en dat er 24.000 van verkocht zouden zijn. Dat zou betekenen dat de abonnementen nagenoeg uitverkocht zijn. Het nieuws wordt ons voorlopig niet bevestigd, maar dat de boodschap is aangekomen, mag duidelijk zijn.