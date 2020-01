Vlaanderen leerde Briek (8) kennen toen hij leerde stappen met robotpak, intussen zijn z’n spieren enorm versterkt Mathias Mariën

18u48 62 Knokke-Heist Ze maakte voor het goede doel al een hoorspel en een kerstsingle, bracht een fluisterboek op de markt, runt jaarlijks een winterbar, en zal nu ook stappen. Tijdens de Belgian Coast Walk zamelt Elke De Bree (36), de mama van Briek (8), geld in voor haar vzw Brick by Brick. Haar zoontje is de enige ter wereld met een specifieke afwijking aan het twintigste chromosoom. Ondertussen zet zijn mama ook mee haar schouders onder een Toontjeshuis, een duurzame thuis voor mensen met een beperking. “Op termijn is het de bedoeling dat Briek er zelf kan wonen”, zegt Elke. Intussen zijn de spieren van Briek heel erg versterkt.

Wie de beperking van haar zoontje een last noemt, krijgt meteen een duidelijke repliek. “De beperking gaat nooit weg, dus moet je leren leven met de moeilijke kanten ervan. Maar je krijgt zoveel liefde in de plaats. Leven met Briek is een absolute verrijking”, zegt Elke.

Voor zover bekend is Briek Torresan uit Knokke het enige kind ter wereld met een specifieke afwijking aan het twintigste chromosoom. Door dat foutje bij de celdeling als embryo kan de achtjarige nauwelijks praten, heel moeilijk stappen en kampt hij met een mentale achterstand. Dat betekent niet dat Elke haar zoontje als een last ziet. “Behalve zijn chromosale afwijking en zijn ontwikkelingsachterstand is Briek perfect gezond. Hij is vrolijk, lacht graag, houdt van muziek... Ook zijn levensverwachting is dezelfde als die van kinderen zonder beperking.”

Het jongetje loopt school in Brugge, doet het daar goed en zet nog elke dag stappen vooruit. Al zullen er altijd grenzen zijn aan zijn vooruitgang. Aan je DNA kan je nu nog eenmaal niks veranderen.

In de zomer van 2017 stond Briek nog op de nationale pagina’s van Het Laatste Nieuws toen hij in een speciaal robotpak leerde wandelen. “Die sessies hebben zijn spieren heel erg versterkt. Al blijft wandelen moeilijk. Voorlopig raakt hij enkele honderden meter ver. Maar naar zijn normen stapt hij wel zéér goed. Hij loopt ook steeds rechter”, zegt zijn mama.

Winterbar

Enkele jaren geleden richtte Elke de vzw Brick by Brick op. Zo brengt ze geld in het laatje voor organisaties die zich inzetten voor kinderen met een beperking. Doorheen de jaren lanceerde ze een kerstsingle, bracht ze een hoorspel uit en runde ze samen met tal van vrijwilligers een winterbar. Begin mei zal Elke samen met heel wat vrijwilligers deelnemen aan de Belgian Coast Walk, een tocht van 80 kilometer tussen De Panne en Knokke. Ook die opbrengst gaat naar het goede doel. “Hoe we dat juist zullen aanpakken, moeten we nog bekijken. Mogelijk laten we ons sponsoren per kilometer. We zijn alleszins als serieus aan het trainen”, glimlacht Elke, die ook mee haar schouders onder de realisatie van een Toontjeshuis in Moerkerke. Alsof dat nog niet genoeg is, is ze ook de zorgzame mama van Warre, haar tweede zoontje.

De naam van vzw Toontjeshuizen verwijst naar Toon, de zoon van Joost Callens. Hij is CEO van het Oost-Vlaamse bouwbedrijf Durabrik, waarbij het hele project begon. “Met Toontjeshuis willen we een duurzame thuis creëren voor volwassenen met een beperking, in al zijn facetten. Enerzijds door de aanpasbaarheid en anderzijds door het bouwen met innovatieve duurzame technologieën”, zei Callens daar eerder over.

Elke bewoner van een Toontjeshuis heeft een private studio met al het nodige comfort. Daarnaast zijn er gedeelde ruimtes voor eventuele groepsactiviteiten. Het biedt bovendien ook zorg en ondersteuning en doet hiervoor steeds een beroep op lokale, ervaren, vergunde en vaste zorgpartners. Elk Toontjeshuis wordt permanent bijgestaan door een host die als gastheer en coördinator het huis ondersteunt en faciliteert. “Het is de bedoeling dat Briek, eenmaal hij 21 jaar is, terecht kan in het huis in Moerkerke”, duidt Elke. Tegen 2025 moet het Toontjeshuis in Moerkerke een feit zijn.