Vlaamse tafel- en schilderkunst in de kantoren van DOME Mathias Mariën

17 december 2019

08u38 0 Knokke-Heist Dienstenchequebedrijf Dome Assistance in de Lippenslaan 144 lanceerde dit najaar een tweede artistieke opduikexpo. Door dit initiatief creëert Dome Assistance een platform buiten de traditionele kunstpodia om, waarbij werknemers, klanten en toevallige passanten in aanraking komen met kunstenaars die met hun werken bezieling, passie en inspiratie brengen. Werkneemster Isabelle Decrans en keramiste Gina Boonen pakken nog tot 31 december 2019 uit met atypische objecten van keramische kunst en vertellende schilderwerken.

Op zondag zijn beiden vaak ter plaatse om de bezoekers toelichting te geven bij het waarom en de totstandkoming van hun oeuvre. In haar vertellende werken geeft Isabelle Decrans zich als het ware ‘bloot’ om anderen te leren verder te kijken ‘voorbij de eerste indruk’ heen. Bij Gina Boonen ligt in deze expo de nadruk op tafelkeramiek, dit met het oog op de komende eindejaarsperiode. “Kleur is de rode draad doorheen de volledige functionele collectie, een mix van warme en koude tinten die u de mogelijkheid biedt uw interieur om te toveren tot een hartelijke thuis. En dat is precies waar het bij DOME om draait: meehelpen van een huis een thuis te maken.” De toegang is is gratis.