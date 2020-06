Vlaams noodfonds voorziet 451.300 euro voor sport, cultuur en jeugd in Knokke-Heist Mathias Mariën

03 juni 2020

10u13 0 Knokke-Heist De Vlaamse regering heeft dinsdag de verdeling van haar noodfonds bekendgemaakt. Voor de sportclubs, culturele verenigingen en jeugdbewegingen in Knokke-Heist is een bedrag van 451.300,11 euro vrijgemaakt. Daarnaast zijn ook middelen voorzien voor onder meer het toerisme.

Sporten, cultuur beleven en ravotten in de jeugdbeweging kon lange tijd niet in Vlaanderen door de coronacrisis. Trainingen gingen niet meer door, veel competities definitief afgelast. Culturele voorstellingen zijn uitgesteld of geannuleerd. Velen konden zich enkele maanden niet uitleven. Ook nu wanneer er geleidelijk terug wordt hervat, zal de sport-, cultuur- en jeugdwerksector dit blijven voelen.

Voor verschillende verenigingen staat het water aan de lippen. Naast hun normale activiteiten konden ook eetfeesten of barbecues niet doorgaan en kon de cafetaria niet opengaan. Daardoor liepen heel veel verenigingen een pak inkomsten mis. Daarom heeft de Vlaamse regering een noodfonds van bijna 300 miljoen euro voorzien om verschillende sectoren te ondersteunen. Voor sport, jeugd en cultuur verloopt de verdeling via de lokale besturen en het gemeentefonds. Zo zal er voor onze gemeente Knokke-Heist een bedrag van 451.300,11 euro voorzien worden. De gemeente kan zelf beslissen hoe het deze middelen besteedt.

Daarnaast zullen er mogelijk nog bijkomende middelen naar Knokke-Heist kunnen vloeien. Er is in het noodfonds onder meer nog geld voorzien voor toerisme, jeugdtoerisme, sierteelt en aardappeltelers, schoolreizen, autobussector…