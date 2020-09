Vijftiger deelt klap uit aan minderjarige die voor z'n wagen de straat overstak Siebe De Voogt

04 september 2020

13u57 0 Knokke-Heist Een 53-jarige man uit Knokke-Heist staat in de Brugse rechtbank terecht voor slagen en verwondingen aan een 17-jarige jongen. Het slachtoffer stak vorig jaar samen met enkele vrienden de baan over, waardoor N.K. vol in de remmen moest gaan. In een daaropvolgende discussie deelde de man een vuistslag uit aan de minderjarige.

De feiten vonden op 20 oktober vorig jaar plaats. Een groepje jongeren stak die dag de baan over, waardoor N.K. vol op z'n rem moest gaan staan. Hij draaide z’n raampje open en sprak het gezelschap aan op hun gevaarlijk gedrag. “De jongens deden wat onnozel, waarop de beklaagde uitstapte en één van hen een rake klap gaf”, stelde de procureur. Het 17-jarige slachtoffer liep door de slag verwondingen op aan z'n tanden. De agressieve bestuurder moest zich vrijdagmorgen voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Het parket vorderde een straf met uitstel. De verdediging kon zich vinden in die vordering. “Die jongeren waren erg mondig tegenover mijn cliënt, maar zijn reactie was verkeerd”, pleitte de advocaat van N.K. “Hij besefte helemaal niet dat het slachtoffer een minderjarige was.” Vonnis op 2 oktober.