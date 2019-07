Vierde editie Safety@beach Mathias Mariën

16 juli 2019

19u25 0 Knokke-Heist Op donderdag 25 juli van 13.30 tot 17 uur vindt traditiegetrouw Safety@Beach op het Heldenplein in Heist plaats. Voor de vierde editie tekent de dienst Preventie & Veiligheid van het gemeentebestuur, samen met heel wat partners, opnieuw present.

Safety@Beach is een informatieve en interactieve veiligheidsmarkt waar je tal van nuttige tips vindt voor thuis of op vakantie. Je ondervindt er aan den lijve hoe moeilijk je ontsnapt uit een brandende woning, wat het belang van een veiligheidsgordel is en waarom je persoonlijke zaken beter met zorg behandelt. Het Rode Kruis demonstreert hoe je met de klassieke reanimatietechnieken en met behulp van een automatische externe defibrillator (AED) een persoon met hartfalen kunt redden. Proef van de overheerlijke streekproducten of maak zelf je eigen kruidenzalf. Of wat dacht je van een knuffelmomentje met de politiehonden! Ook aan de kinderen wordt gedacht met doorlopende kindergrime en een photobooth.

Een dagje geen zin in het strand? Zak dan zeker af naar het Heldenplein tussen 13.30 en 17 uur. Safety@Beach is een gezamenlijk initiatief van het gemeentebestuur (diensten Preventie & Veiligheid, milieu en de reddingsdienst), het Sociaal Huis, PZ Damme/Knokke-Heist, brandweerzone 1 en het Rode Kruis.