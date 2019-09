Vier jaar na zware brand in ondergrondse parkeergarage moet verdachte zich verantwoorden voor twaalf brandstichtingen Siebe De Voogt

16 september 2019

12u59 0 Knokke-Heist Een 39-jarige man uit Knokke-Heist moet zich voor de correctionele rechtbank in Brugge verantwoorden voor in totaal twaalf brandstichtingen in de kustgemeente. B.M. zou onder meer achter de zware brand zitten die vier jaar geleden de ondergrondse parkeergarage vernielde van flatgebouw Bernini II. Acht wagens gingen daarbij in de vlammen op en vijf bewoners moesten naar het ziekenhuis. De man ontkent echter met klem.

De zware brand vond in de nacht van 9 op 10 augustus 2015 plaats onder appartementsgebouw Bernini II langs de Leopoldlaan in Knokke-Heist. Drie tieners zagen rond 5 uur na een nachtje stappen rook uit de ondergrondse parkeergarage komen en verwittigden de brandweer. Meteen werden tien aanwezige bewoners geëvacueerd. Vijf van hen ademden rook in en werden voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Het blussen van de brand bleek een flinke kluif voor de brandweer. Het duurde liefst drie uur voor zij de vlammen onder controle hadden.

Aangestoken of niet

De schade bleek bijzonder zwaar. Zowat de ganse parking brandde uit en acht wagens gingen in de vlammen op. Verschillende appartementen liepen ook rookschade op. Volgens de bewoners van het pand was het niet de eerste keer dat brand ontstond in de garage. Zij verklaarden in deze krant dat de jaren voordien al vijf brandstichtingen plaatsvonden, weliswaar zonder al te grote schade. Na het uitbranden van de parkeergarage stelde het Brugse parket dan ook een branddeskundige aan. Over zijn bevindingen bestond echter onduidelijkheid. Aanvankelijk besloot de expert dat het vuur inderdaad was aangestoken, maar in een nieuw verslag stelde hij dat de oorzaak accidenteel was: zelfontbranding van een wagen.

Vrijspraak

Vier jaar na datum meent het parket nu wel voldoende aanwijzingen te hebben voor de eerste these. Een 39-jarige man uit Knokke-Heist moet zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor twaalf feiten van brandstichting in 2014 en 2015, waaronder die onder het appartementsgebouw Bernini II. B.M. was zelf geen bewoner, maar zou wel in de buurt van het pand gewoond hebben. Het gerecht meent de man te kunnen linken aan nog verschillende andere brandstichtingen. De speurders baseerden zich daarvoor op enkele verklaringen van getuigen die hem in de buurt van enkele plaatsen delict zagen. Maandagmorgen werd het proces tegen B.M. ingeleid. Op 17 februari vinden de pleidooien plaats. Yen Buytaert, de advocaat van de dertiger, zal de feiten betwisten en de vrijspraak vragen voor zijn cliënt.