VIDEO. Zes jaar na verwoestende brand heeft Sint-Niklaaskerk opnieuw een toren: “Historische dag voor Westkapelle” Mathias Mariën

18 juni 2019

13u25 0 Knokke-Heist Ruim zes jaar nadat een verwoestende brand een groot deel van de Sint-Niklaaskerk in de as legde, heeft de kerk opnieuw een toren. Met een hoogte van 26 meter, gewicht van 33 ton en ingebouwde verlichting vorm de torenspits een absolute eyecatcher. Voor de inwoners van Westkapelle was het plaatsen van de constructie aan absoluut hoogtepunt. “Dit is enorm belangrijk voor elke inwoner. Eindelijk hebben we onze kerk terug”, zegt André Van Damme (73), die de brand zes jaar geleden vanop de eerste rij meemaakte.

Tientallen nieuwsgierigen verzamelden dinsdagochtend aan de Sint-Niklaaskerk voor wat misschien wel dé belangrijkste dag van het jaar was voor de inwoners van Westkapelle. Het plaatsen van de toren en torenspits is dan ook een symbolisch moment voor het dorp. Op 26 maart 2013 zagen zij ‘hun’ kerk in vlammen opgaan. De torenspits van destijds begaf het onder de vlammenzee. Het enige wat overbleef was een hoop puin en as. Nu, zes jaar later, heeft de heropgebouwde Sint-Niklaaskerk opnieuw een torenspits.

Aangenaam verrast

André Van Damme (73) woont al heel z’n leven in de deelgemeente van Knokke-Heist en werd bijna emotioneel bij het zien van de nieuwe torenspits. “Ach, wat wil je. In de afgebrande kerk heb ik mijn communie gedaan, ik ben er getrouwd, passeerde er alle dagen … En plots was dat weg. Letterlijk. Ik was destijds als een van de eersten bij de brand. Die beelden staan nog steeds op mijn netvlies gebrand. Ik heb de foto’s ook nog steeds op mijn camera staan”, vertelt André. “De heropbouw en zeker deze fase is enorm belangrijk voor elke bewoner van Westkapelle. Eindelijk hebben we onze kerk terug.” Dat gevoel wordt meteen bevestigd door tal van omstanders. Het merendeel is ook aangenaam verrast door het uitzicht van de ‘nieuwe’ Sint-Niklaaskerk. “Het is modern, hé. Maar oké, dat mag wel. Het is zeker geslaagd”, glimlacht André. Even verderop stond ondertussen een grote groep arbeiders de werkzaamheden van buitenaf te bekijken. “Om elk risico te vermijden, moest iedereen het kerkgebouw verlaten”, verklaart Jan Bode van de Kerkfabriek.

Dagelijks tot 25 arbeiders

Projectleider Jasper Glorieux is tevreden over de vordering van de werken. Met het plaatsen van de toren(spits) – verspreid over twee dagen – is een belangrijke fase afgerond. “Maar klaar is de kerk zeker nog niet”, aldus Glorieux. “Dagelijks zijn 20 tot 25 arbeiders volop in de weer met de heropbouw. Aan de buitenkant is het meeste klaar, maar binnenin is er nog heel wat werk. Op voorhand was het moeilijk in te schatten in welke mate de brand schade had aangericht aan de stenen, maar dat bleek toch heel wat te zijn.” De arbeiders liggen evenwel nog steeds op schema om de deadline van 6 december te halen. Dan wordt de kerk, die ook een polyvalente ruimte krijgt, officieel geopend.